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عربي-دولي

للرد على هجمات الحوثي... خيارات على طاولة البنتاغون

Lebanon 24
17-12-2023 | 01:22
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مع تصاعد الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على السفن في البحر الأحمر، يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بدأت بدرس خيارات الرد.
فقد أكد أحد المسؤولين الكبار في الإدارة الأميركية أن البنتاغون قام في الأيام الأخيرة بنقل المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" من الخليج العربي إلى خليج عدن، قبالة سواحل اليمن، لدعم الرد الأميركي المحتمل على الهجمات.
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كما كشف المسؤول أن الجيش قدم أيضًا خيارات لضرب الحوثيين، وفق ما نقلت صحيفة "بوليتيكو".
قلق أميركي
 
وفي نفس السياق، أعرب مسؤولون في إدارة بايدن عن قلقهم المتزايد من "محاولة الحوثيين ورعاتهم في طهران تقويض التجارة البحرية، سواء عالمياً أو مع إسرائيل، فضلا عن رفع التكاليف على الولايات المتحدة، حسب ما أفاد موقع "سيمافور" أيضا.
وتجري المشاورات داخل البنتاغون حول ما إذا كانت تلك الضربات ستستهدف بشكل مباشر أهدافًا عسكرية للحوثيين في اليمن


لكن المسؤولين الأميركيين يتخوفون من احتمال تأجيج حرب أوسع مع إيران ووكلائها في المنطقة.
لاسيما أن واشنطن أكدت مرارًا وتكرارًا أن أولويتها إبقاء الصراع محصوراً في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحماس في غزة، على الرغم من أنهم لم يستبعدوا المزيد من الهجمات.
وكان الحوثيون شنوا خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر. كما كثفوا هجماتهم خلال الشهر الحالي، ما دفع عددا من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتاً.
 
واعترضت القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية في البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة. (العربية)
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