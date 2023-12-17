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عربي-دولي

بالصور.. الكويت ودّعت أميرها وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير

Lebanon 24
17-12-2023 | 01:46
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ودّعت الكويت، اليوم الأحد، أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنيّة، أمس السبت، عن عمرٍ ناهز 85 عاماً.
 
وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل بمسجد بلال بن رباح بمحافظة حولي شرق الكويت، ثم نُقل إلى مقبرة الصليبيخات (الأكبر بالبلاد) حيث ووري الثرى.
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وتقدم صلاة الجنازة الأمير الجديد للبلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إضافة إلى كبار الأمراء ورجال الدولة.
وكان الديوان الأميري أعلن، السبت، أن مراسم دفن جثمان الأمير ستقتصر على أقربائه فقط، على أن يتم تلقي التعازي يوم الإثنين، فيما أعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.

ولاحقا، أعلن الديوان الأميري أن أمير البلاد الشيخ مشعل الصباح سوف يتقبل وأسرة آل صباح التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الإثنين من 9 صباحاً وحتى آذان الظهر فقط ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى آذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

وولد الشيخ نواف عام 1937، وهو سادس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.

وسمّي الشيخ نواف وليًا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في أيلول من ذلك العام عن 91 عاماً.
 
 
 
 
 
 
 

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