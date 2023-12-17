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عربي-دولي

موسكو تسقط 33 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية

Lebanon 24
17-12-2023 | 02:12
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 33 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق عدة مناطق روسية.
وأضافت الوزارة على تطبيق تلغرام أنه تم اعتراض الطائرات المسيرة أو تدميرها قبل أن تصل إلى أهدافها فوق مناطق ليبيتسك وروستوف وفولغوغراد، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
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وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، يوم السبت، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 30 من أصل 31 طائرة بدون طيار أطلقت ليلا على 11 منطقة في البلاد.


وذكرت روسيا أيضا مساء الجمعة أنها أحبطت سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط ست طائرات مسيرة في منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا.
وفي منطقة خيرسون الأوكرانية الجنوبية، أفاد الحاكم المعين من قبل روسيا، فلاديمير سالدو، بأن الوحدات الروسية المضادة للطائرات أسقطت ما لا يقل عن 15 هدفا جويا بالقرب من بلدة غينيتشيسك.
وتأتي الهجمات المتزايدة بطائرات مسيرة في الوقت الذي يحرص فيه الجانبان على إظهار أنهما لم يصلا إلى طريق مسدود مع اقتراب الحرب من دخول عامها الثالث.
ولم يحقق أي من الجانبين مكاسب كبيرة على الرغم من الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في يونيو، ويتوقع المحللون أن تكون الحرب طويلة. (سكاي نيوز)
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