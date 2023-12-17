يرفض الجمهوريون وبعض الديمقراطيين في الكونغرس دعم طلب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحصول على مساعدة عسكرية لأوكرانيا. لقد حان الوقت للنظر في العواقب المحتملة لفشل وصول تلك المساعدات.

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وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "إذا تمكنت روسيا من إلحاق الهزيمة بالجيش الأوكراني، فسوف نكون أمام مشهدين، الأول سيكون عبارة عن حملة حزبية طويلة الأمد، مدفوعة بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي بدأتها روسيا بالفعل ضد الأوكرانيين. والثاني سيكون نزوح الأوكرانيين من أوكرانيا إلى أوروبا والولايات المتحدة. لقد كانت الاستعدادات للحملة الحزبية طويلة وشاملة، بل استمرت لعقود في بعض الأماكن، وسوف تعتمد نتيجة حرب العصابات هذه على مدى سرعة منح روسيا لأوكرانيا الاستقلال. قد تنجو روسيا إذا حررت أوكرانيا عاجلاً وليس آجلاً، أو يمكنها أن تتوسع أكثر من اللازم وتنهار على مدار سنوات أو عقود.

أما النتيجة الثانية لهزيمة أوكرانيا فهي تشكل مصدر قلق أعظم بالنسبة للساسة الأوروبيين والأميركيين: وهي احتمالات إعادة توطين ما بين 3 إلى 22 مليون لاجئ أوكراني في أوروبا والولايات المتحدة".

وتابعت الصحيفة، "يتضمن أدنى تقدير تنازل أوكرانيا عن الأراضي التي تدعي روسيا أنها تمتلكها، وهي المناطق الأربع: لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون. لقد فر الملايين بالفعل من اول منطقتين وغادر مئات الآلاف الآخرين تلك الأجزاء من ثاني منطقتين. هؤلاء اللاجئين موجودون بالفعل في أوروبا والولايات المتحدة، رغم أن ذلك مؤقت في الوقت الحاضر، ومن المرجح أن يتبعهم ملايين آخرون من تلك المناطق الأربع إذا اضطرت أوكرانيا للتخلي عن الأراضي. إن العيش في ظل الحكم الروسي لم يعد ممكنا بالنسبة للكثيرين الذين قاتلوا وناضلوا ضد روسيا من أجل الاستقلال. ولكن من المرجح بنفس القدر أن يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب بكل بساطة، فيحاول الاستيلاء على خاركيف، وكييف، وأوديسا على الأقل، والبلاد بأكملها على أقصى تقدير".

ورأت الصحيفة إن "البقاء في أوكرانيا يعني مواجهة السجن على أقل تقدير، والتعذيب، وفي كثير من الحالات، الموت، وسوف يختار العديد من الأوكرانيين الآخرين أيضاً المنفى بدلاً من الخضوع لعدو مكروه الآن. وفي الحقيقة، يعتقد غالبية الناس في أوكرانيا أنه ليس لديهم خيار سوى القتال. إن النضال الأوكراني من أجل أمتهم ووطنهم ليس سطحياً أو ساخراً، على النحو الذي يزعمه بعض الساسة الغربيين والدعاة الروس، بل الغضب الأوكراني إزاء الغزو والتطهير العرقي صادق. ومن المهم أيضًا أن نلاحظ أن هؤلاء اللاجئين الأوكرانيين سيكونون لاجئين بالمعنى الحقيقي للكلمة، فهم ليسوا لاجئين اقتصاديين، وليسوا أشخاصًا يتطلعون إلى حياة جديدة، ولكن أشخاصًا يأملون في العودة يومًا ما إلى حياتهم القديمة، إلى وطنهم".

وبحسب الصحيفة، "إذا لم تكن المساعدات العسكرية قادمة، فيجب أن تكون هناك خطة لاستيعاب هؤلاء اللاجئين. ومن المنطقي أن الدول الأوروبية الأكثر معارضة لتسليح أوكرانيا لابد أن تستقبل أكبر عدد من اللاجئين وفقاً للقوة التي عارضت بها مساعدة البلاد. كما ويتعين على المجر أن تستقبل أكبر عدد من اللاجئين، إلى جانب سلوفاكيا. وينبغي أن ينطبق الشيء نفسه على الولايات المتحدة. أما الدول التي تضغط من أجل تقديم المساعدات لأوكرانيا فهي تتحمل أقل قدر من الالتزامات".

وتابعت الصحيفة، "والجدير بالذكر أن إيواء اللاجئين بشكل دائم سيكون أكثر تكلفة من تزويد المؤسسة العسكرية الأوكرانية بالأسلحة والمعدات. إن مليارات الدولارات من الرصاص ومنصات المدفعية سوف تتضاءل مقارنة بالعبء المالي لإعادة توطين جزء كبير من الأمة بأكملها. وفي غياب الدعم القوي لأوكرانيا حتى تحقيق الانتصار، فإن أزمة اللاجئين سوف تصبح أكثر حدة. أعلن البيت الأبيض أن تمويل المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا سوف ينفد بحلول نهاية العام، وإذا قررت أميركا التوقف عن مساعدة المؤسسة العسكرية الأوكرانية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى هزيمة قواتها المسلحة واستيلاء روسيا على أوكرانيا، فسوف تنشأ أزمة هجرة. لذلك، يتعين على الساسة الذين يعارضون المساعدات العسكرية أن يشرحوا خطتهم الرامية إلى نقل وتوطين ملايين اللاجئين الأوكرانيين بشكل دائم".