"الكمائنُ تُنصب للجنود".. كيف وصفَ الإعلام الإسرائيلي الوضع في غزة؟

"الأحياء ضيقة والجنود تنصب لهم الكمائن".. هكذا يصف الإعلام الإسرائيلي الحال في قطاع غزة وما يشهده الجيش الإسرائيلي هناك، الذي تكبد مؤخراً خسائر في الجنود والعتاد هي الأكبر منذ الاجتياح البري.

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وتبدو وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، أنها تمهّد لانسحاب القوات البرية من قطاع غزة، والاكتفاء بالقصف الجوي، بعد فشل التدخّل البري منذ 27 تشرين الأول في تحقيق أهدافه المعلنة، خاصة تحرير كل الرهائن وتدمير قدرات حركة حماس.



يتزامَن هذا مع إبداء تل أبيب قبولا لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع حماس بشأن صفقة جديدة لتبادُل الأسرى؛ حيث ذَكَر موقع "أكسيوس" الأميركي، السبت، أنه من المتوقَّع أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد بارنياع، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في أوروبا، نهاية الأسبوع.



ونقل الموقع عن مصدريْن مطلعين أن الجانبين سيبحثان العودة لطاولة المفاوضات، بعد أن توقّف البحث في صفقة جديدة، إثر رفض "حماس" طلب تل أبيب بإطلاق سراح نساء إسرائيليات؛ حيث قالت "حماس" إنهنّ جنديات في الجيش الإسرائيلي.



ويأتي هذا بعد أسبوعين من انتهاء هدنة الـ7 أيام التي سرت بين 24 تشرين الثاني الماضي حتى صباح 1 كانون الأول الجاري بين إسرائيل و"حماس"، وتضمّنت تبادل دفعة من الأسرى والرهائن.



تعثّر التدخّل البري



في تقرير تحليلي نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الخميس، قالت إن حماس أنشأت مئات الآلاف من المنشآت العسكرية الخاصة بها، بينما يختبئ عشرات الآلاف من عناصرها في الأنفاق؛ وهو ما عرقل الجيش الإسرائيلي في تنفيذ أهدافه داخل القطاع.



وذكر التقرير أنّ "اختباء عناصر حماس في الأنفاق لا يترك للجيش الإسرائيلي أي خيار سوى مواجهتهم في قتالٍ من مسافة قريبة، في حين فشلت المركبات المدرعة والمدفعية في اختراق الشوارع الضيقة"، وأضاف: "يُدرك الجيش أنه ليست لديه القدرة على القضاء على حماس والبنية التحتية من الجو؛ بسبب الأعداد الكبيرة داخل القطاع، حتى القتال من المسافة القريبة يسقط ضحايا. كذلك، لا يستطيع الجيش استهداف جميع المنشآت والقواعد فوق وتحت الأرض في غزة". وتبدو وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، أنها تمهّد لانسحاب القوات البرية من قطاع غزة، والاكتفاء بالقصف الجوي، بعد فشل التدخّل البري منذ 27 تشرين الأول في تحقيق أهدافه المعلنة، خاصة تحرير كل الرهائن وتدمير قدرات حركة حماس.يتزامَن هذا مع إبداء تل أبيب قبولا لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع حماس بشأن صفقة جديدة لتبادُل الأسرى؛ حيث ذَكَر موقع "أكسيوس" الأميركي، السبت، أنه من المتوقَّع أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد بارنياع، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في أوروبا، نهاية الأسبوع.ونقل الموقع عن مصدريْن مطلعين أن الجانبين سيبحثان العودة لطاولة المفاوضات، بعد أن توقّف البحث في صفقة جديدة، إثر رفض "حماس" طلب تل أبيب بإطلاق سراح نساء إسرائيليات؛ حيث قالت "حماس" إنهنّ جنديات في الجيش الإسرائيلي.ويأتي هذا بعد أسبوعين من انتهاء هدنة الـ7 أيام التي سرت بين 24 تشرين الثاني الماضي حتى صباح 1 كانون الأول الجاري بين إسرائيل و"حماس"، وتضمّنت تبادل دفعة من الأسرى والرهائن.في تقرير تحليلي نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الخميس، قالت إن حماس أنشأت مئات الآلاف من المنشآت العسكرية الخاصة بها، بينما يختبئ عشرات الآلاف من عناصرها في الأنفاق؛ وهو ما عرقل الجيش الإسرائيلي في تنفيذ أهدافه داخل القطاع.وذكر التقرير أنّ "اختباء عناصر حماس في الأنفاق لا يترك للجيش الإسرائيلي أي خيار سوى مواجهتهم في قتالٍ من مسافة قريبة، في حين فشلت المركبات المدرعة والمدفعية في اختراق الشوارع الضيقة"، وأضاف: "يُدرك الجيش أنه ليست لديه القدرة على القضاء على حماس والبنية التحتية من الجو؛ بسبب الأعداد الكبيرة داخل القطاع، حتى القتال من المسافة القريبة يسقط ضحايا. كذلك، لا يستطيع الجيش استهداف جميع المنشآت والقواعد فوق وتحت الأرض في غزة".



وأضاف: "نستخدم قوة نيران ثقيلة، لكن القيام بذلك ليس بالأمر السهل دائما في الأحياء المكتظة بالسكان، خاصة عندما تعمل وحدة بجوار أخرى. مع هذا، فإن الغارات الجوية ليست إجراءً فعالا ضد المنازل التي توجد بها أسلحة، وهناك منازل بها 30 قاذفة صواريخ "آر بي جي"، و5 بنادق قنص من طراز "دراغونوف"، و8 عبوات ناسفة كبيرة. قد ينهار المنزل أو يتضرّر، وقد تنفجر بعض العبوات، لكن من المرجّح أن يظل الجزء الأكبر من الذخيرة صالحاً للاستخدام وسط الركام".



ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي أن نحو 7000 عنصر من "حماس" قتلوا، فإنه يقر بأنه لن يتم القضاء على جميع عناصر الحركة مع نهاية الحرب التي يفترض أحد السيناريوهات أن تستمر حتى نهاية كانون الثاني 2024، ثمّ سيتواصل القتال، لكن بغارات محدودة على القطاع لمنع "حماس" من إعادة بناء نفسها.



غزة ثكنة عسكرية



لا يستبعد الصحفي الفلسطيني، جمال سالم، أن تمهّد إسرائيل لانسحابها بريا بالفعل، إلا أنه يرجّح أن تسعى أولاً إلى حصد أي مكسب "لتخفيف آثار المحاكمة التي قد تنتظر نتنياهو بشأن الحرب"، مثل تحرير الرهائن أو اغتيال يحيى السنوار (قائد حماس في غزة).



وعن سبب عدم نجاح التوغّل البري في تحقيق أهدافه، يقول سالم لموقع "سكاي نيوز عربية": "منذ اليوم الأول لعمليتها العسكرية في غزة، أكدنا أن إسرائيل لن تنجح داخل القطاع؛ لأن حماس التي تسيطر عليه منذ 20 عاما تقريبا، استطاعت تجهيزه ليكون ثكنة عسكرية كبيرة ومحصّنة ضد أي عدوان بري".

