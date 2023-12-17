هل أهداف تل أبيب في غزة واقعية؟ صحيفة بريطانية تُجيب

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن أهداف تل أبيب العسكرية قطاع غزة، والمتمثلة في القضاء على "حماس"، "غير واقعية".



وذكرت "التايمز" في تحليل صحفي أن الجيش الإسرائيليّ "يثق" في قدرته على تدمير الحركة البالغ عدد مقاتليها 30– 40 ألف عضو، اعتماداً على القوة النارية والخبرة القتالية، إلا أن "المساحة المحدودة جداً" لمنطقة العمليات تعقّد المشهد.

Advertisement وذكرت "التايمز" في تحليل صحفي أن الجيش الإسرائيليّ "يثق" في قدرته على تدمير الحركة البالغ عدد مقاتليها 30– 40 ألف عضو، اعتماداً على القوة النارية والخبرة القتالية، إلا أن "المساحة المحدودة جداً" لمنطقة العمليات تعقّد المشهد.

وبيّن التحليل أنه أصبح واضحاً أنّ "الخيار الوحيد المتاح للجيش الإسرائيلي للوصول إلى مقاتلي حماس الذين يعملون تحت الأرض هو قصف كل شيء فوقهم".



وارتكز التحليل على عمليتين عسكريتين حدثتا خلال العقود الأخيرة، إذ كانت الحرب ضد تنظيم الدولة التي قادتها الولايات المتحدة "مهمة ناجحة في كثير من النواحي"، والتي بدأت منذ إعلان الرئيس الأميركيّ الأسبق باراك أوباما عن نيته "إضعاف تنظيم داعش وتدميره في نهاية المطاف" في العام 2014 وحتى إعلان الرئيس دونالد ترامب هزيمة التنظيم، في 2018.



وأضاف التحليل أنه رغم مرور 5 أعوام على القضاء على داعش فـ"ما تزال أيديولوجية داعش تشكل تهديداً قوياً في أجزاء كثيرة من العالم، وتنشط الفروع التابعة للتنظيم في سوريا والعراق وفي جميع أنحاء أفريقيا، وكذلك في أفغانستان وباكستان". وبيّن التحليل أنه أصبح واضحاً أنّ "الخيار الوحيد المتاح للجيش الإسرائيلي للوصول إلى مقاتلي حماس الذين يعملون تحت الأرض هو قصف كل شيء فوقهم".وارتكز التحليل على عمليتين عسكريتين حدثتا خلال العقود الأخيرة، إذ كانت الحرب ضد تنظيم الدولة التي قادتها الولايات المتحدة "مهمة ناجحة في كثير من النواحي"، والتي بدأت منذ إعلان الرئيس الأميركيّ الأسبق باراك أوباما عن نيته "إضعاف تنظيم داعش وتدميره في نهاية المطاف" في العام 2014 وحتى إعلان الرئيس دونالد ترامب هزيمة التنظيم، في 2018.وأضاف التحليل أنه رغم مرور 5 أعوام على القضاء على داعش فـ"ما تزال أيديولوجية داعش تشكل تهديداً قوياً في أجزاء كثيرة من العالم، وتنشط الفروع التابعة للتنظيم في سوريا والعراق وفي جميع أنحاء أفريقيا، وكذلك في أفغانستان وباكستان".



كذلك، لفت التحليل إلى أن سيناريو "تحويل أفغانستان إلى دولة ديمقراطية" قادرة على الدفاع عن نفسها من دون مساعدة خارجية كان مهمة بعيدة المنال.



ويضيف التحليل أنه "بالرغم من هزيمة حركة طالبان، التي يبلغ عدد أفرادها حوالى 80 ألف مقاتل فقط، في البداية في عام 2001، فإنها "عادت من مخابئها في باكستان" لتحدّي حكومة كابول المدعومة من الغرب، وبعد عقدين من الهزيمة عادت طالبان إلى السلطة، بعد انهيار الجيش الأفغاني، ومشاهدة أعدائها الغربيين وهم ينسحبون على عجل.



ويقارب التحليل بين غزة وما ذكر آنفاً، موضحاً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "قصف بشكل منهجي المباني التي تم وضعها في قائمة الأهداف الشاملة للمواقع التي من المعروف أن حماس تعمل منها في الماضي وأثناء النزاع الحالي".



ويؤكد التحليل أنه رغم القصف "فما تزال حماس تعمل كوحدة قتالية، فهي تحتجز حوالي 130 رهينة".



هذا الأمر، يعيدُ الحسابات بشكل دائم أمام المهام القتالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً للتحليل الذي يرى أن استشهاد هذا العدد الكبير من المدنيين على يد جيش الاحتلال، قد يجبر حكومة الحرب الإسرائيلية، على "تغيير تكتيكاتها من القصف المكثف إلى الهجمات الدقيقة من قبل القوات الخاصة".



وختم التحليل بالقول إنّ "النصر التكتيكي، مثل قتل يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في غزة، والقضاء على هيكل قيادته، يمكن أن يكون نصراً كاذباً إذا انتشرت أيديولوجية المنظمة بين السكان المدنيين ونشأت جماعة جديدة، وظهر جيل جديد من المقاتلين". (عربي21)