شاهد... أمير الكويت يذرف الدموع على أخيه الراحل

في مراسم بسيطة، دفن أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، اليوم الأحد، في مقبرة الصليبخات بعدما وافته المنية أمس السبت عن 86 عاماً.





"يذرف الدموع"

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور لأمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد يذرف الدموع في مراسم دفن أخيه أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد.

وحضر الشيخ مشعل مراسم دفن أخيه في مقبرة الصليبخات، صباح الأحد، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

دموع غاليه من سمو الامير الشيخ مشعل الاحمد على فقيد الكويت سمو الامير الراحل #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح#الديوان_الاميري#مسجد_بلال_بن_رباح pic.twitter.com/jWROr12zi3 — حصري (@7ssry) December 17, 2023 Advertisement

الشيخ مشعل الأحمد أميرا للكويت

ونادى مجلس الوزراء الكويتي، أمس السبت، بولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد، خلفا لأخيه الشيخ نواف الذي أعلن عن وفاته في وقت سابق، السبت.

يذكر أن الشيخ مشعل تولى ولاية العهد في الكويت في 8 تشرين الأول 2020 بتزكية سامية من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح ومبايعة مجلس الأمة. (العربية)