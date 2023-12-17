إسرائيل تقتل دبلوماسيّاً أجنبيّاً في غزة.. ما هي جنسيته؟

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن مسؤولا دبلوماسيا فرنسيا لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة.وأورد البيان، المنشور مساء السبت على الموقع الرسمي للوزارة، أن المسؤول لجأ مع زميلين آخرين وأفراد أسرته إلى منزل أحد زملائه في القنصلية الفرنسية في رفح جنوب قطاع غزة.وأشار إلى أن هذا المنزل تعرض للقصف الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، مما أدى إلى إصابة المسؤول بجروح ومقتل نحو 10 أشخاص.وقالت الوزارة إن المسؤول الذي كان "يعمل لصالح فرنسا منذ عام 2002 لقي حتفه لاحقا".