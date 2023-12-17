إمداد أوكرانيا بطائرات "اف 16"... هل يُفجّر حرباً بين "الناتو" وروسيا؟

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ويرى الخبير في المركز الوطني الروسي للدراسات العسكرية هوفمان مارتشينكو، أنه عقب تسريب أنباء عن إقلاع مقاتلات من طراز "إف 16" من قواعد تابعة لحلف شمال الأطلسي للمشاركة في حرب أوكرانيا ضد روسيا، هو ما دفع الأخيرة بإطلاق تحذيرات واضحة ومعلنة عبر الكرملين ومن الرئيس فلاديمير بوتين، بأن هذا سيعتبر مشاركة من قوات الناتو في الحرب وسيكون هناك ردًا انتقاميًا واسعًا.



ويقول مارتشينكو، إن حلف "الناتو" يعلم أن الأهداف الأميركية للمرحلة الحالية، قد يؤدي إلى دخول أوروبا في حرب شاملة ومباشرة مع روسيا؛ وبالتالي تلك التحركات تأتي لممارسة ضغوط على الجانب الروسي بدخول مقاتلات "إف 16" شديدة القوة والمدى النيراني الفعال على الأهداف الروسية.



وفي السياق عينه، يقول الأكاديمي الروسي في السياسة الدولية ديميتري فيكتوروفيتش: "أن يتم الإعلان عن إمداد كييف بهذا النوع من المقاتلات، هو أمر رهنه الغربيون بتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها بكفاءة قتالية عالية مع حلول العام 2024. ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ روسيا جدّدت تحذيراتها لحلف شمال الأطلسي، من التورط بشكل أعمق ومباشر في الحرب الأوكرانية، مؤكدة أن إقلاع طائرات "F-16" الأوكرانية من قواعد في "الناتو" يُعتبر مشاركة للحلف في الصراع.ويرى الخبير في المركز الوطني الروسي للدراسات العسكرية هوفمان مارتشينكو، أنه عقب تسريب أنباء عن إقلاع مقاتلات من طراز "إف 16" من قواعد تابعة لحلف شمال الأطلسي للمشاركة في حرب أوكرانيا ضد روسيا، هو ما دفع الأخيرة بإطلاق تحذيرات واضحة ومعلنة عبر الكرملين ومن الرئيس فلاديمير بوتين، بأن هذا سيعتبر مشاركة من قوات الناتو في الحرب وسيكون هناك ردًا انتقاميًا واسعًا.ويقول مارتشينكو، إن حلف "الناتو" يعلم أن الأهداف الأميركية للمرحلة الحالية، قد يؤدي إلى دخول أوروبا في حرب شاملة ومباشرة مع روسيا؛ وبالتالي تلك التحركات تأتي لممارسة ضغوط على الجانب الروسي بدخول مقاتلات "إف 16" شديدة القوة والمدى النيراني الفعال على الأهداف الروسية.وفي السياق عينه، يقول الأكاديمي الروسي في السياسة الدولية ديميتري فيكتوروفيتش: "أن يتم الإعلان عن إمداد كييف بهذا النوع من المقاتلات، هو أمر رهنه الغربيون بتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها بكفاءة قتالية عالية مع حلول العام 2024.

ويُضيف أن "إف 16" بمثابة آخر "الكروت" في حرب بالوكالة تخوضها أوكرانيا نيابةً عن القوة الأميركية والغربية، لا سيما أن دول الناتو وعلى رأسها الولايات المتحدة لن تجازف بإلقاء سلاحها الجوي فريسة للدب الروسي الذي يمتلك منظومات دفاع جوي غاية في التطور بالإضافة إلى تقنيات رادارية وجوية بعضها معلنة وأخرى غير معلومة.



ويقول فيكتوروفيتش: "تستبعد كل التوقعات اندلاع مواجهات مباشرة بين جيوش الناتو وروسيا في المرحلة الحالية التي تتعاظم بها الصراعات الإثنية في مناطق أوروبية".

ويوضح أنّ "خسارة أوكرانيا الهجوم المضاد الذي أنفد مخزونات الأسلحة والذخائر لدى الغربيين سيجعل هناك تفكير طويل قبل محاربة روسيا".

ويُتابع: "تفيد تقارير أن جيوش الناتو الكبرى باتت في أسوأ حالاتها على صعيد المخزون العسكري وهي الطرف الأضعف حاليًا أمام روسيا".

ويقول: "يُمثل الحديث عن إمداد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" "ضمانة جديدة" لأوكرانيا للاستمرار في الحرب بأقل دعم ممكن حاليًا، دون توجيه نظام فلوديمير زيلينسكي اللوم للغربيين". (سكاي نيوز)