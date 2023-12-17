هل ستردّ أميركا على هجمات الحوثيين؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، قالت إنّ كبار المسؤولين في إدارة جو بايدن يدرسون خيارات الردّ على الحوثيين في اليمن.ونقلت "بوليتيكو" عن أحد المسؤولين المطلعين على الموضوع قوله إن البنتاغون قام في الأيام الأخيرة بنقل حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن، لدعم الرد الأميركي المحتمل على الهجمات.وأضاف أن الجيش الأميركي قدّم أيضا للقادة "خيارات لتنفيذ ضربات ضدّ الحوثيين".وذكرت الصحيفة الأميركية أن إدارة بايدن كانت "مترددة في الرد عسكريا على هجمات الحوثيين خوفا من استفزاز إيران، التي تدعم حماس وحزب الله والحوثيين"، مضيفة: "لكن الارتفاع الكبير في الهجمات في الأيام الأخيرة قد يدفع كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي إلى تغيير حساباتهم".وتتجه المشاورات داخل البنتاغون نحو تحديد ما إذا كانت هذه الضربات المحتملة ستستهدف مباشرة أهدافا عسكرية للحوثيين في اليمن. (سكاي نيوز)