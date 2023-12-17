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عربي-دولي

تحذير للمسافرين... هؤلاء يسرقون الأغراض من حقائبكم في المطار!

Lebanon 24
17-12-2023 | 07:31
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أُوقف 14 موظفاً في مطار في جزيرة تنريفه الإسبانية، للاشتباه في سرقتهم أغراضاً بقيمة نحو مليوني يورو من أمتعة الركاب.

وأوضح الحرس المدني في بيان، أن المسروقات شملت 29 ساعة فاخرة و22 هاتفاً ذكياً و120 قطعة مجوهرات سُرقت من مسافرين من جنسيات عدة في المطار الواقع جنوب جزيرة تنريفه.
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ويشتبه الحرس المدني في أن الموظفين الـ14 الذين أُوقفوا سبق أن باعوا أغراضاً مسروقة أخرى إلى عدد من المتاجر.

وتحقق السلطات أيضاً في شأن 20 موظفاً آخر في المطار و27 متجراً للمجوهرات في الجزيرة.

وسُجّلت عمليات السرقة خلال وضع الأمتعة في عنابر الطائرات.

وذكر المحققون أنّ المشتبه فيهم كانوا يفتحون الحقائب لسرقة أغراض ثمينة منها عندما يكونون بعيدين من أنظار الركاب والموظفين الآخرين.

وأوضح الحرس المدني أنّهم كان يخبئون المسروقات داخل جيوب خيّطوها في ملابسهم أو في خزائنهم الخاصة في المطار. (سكاي نيوز)

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