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برعاية أميركية.. أنباء عن اتفاق ينهي أزمة "أموال غزة"

Lebanon 24
17-12-2023 | 07:50
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قالت القناة 12 الإسرائيلية، صباح الأحد، إن حكومة بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية توصلتا برعاية أميركية إلى اتفاق جديد بشأن تحويل إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها من الموانئ والمعابر، الأمر الذي سيُنهي هذه الأزمة، التي تفجرت في أعقاب الحرب على قطاع غزة.
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وأوضحت "القناة 12" أن الاتفاق ينص على تسليم السلطة الفلسطينية قائمة بأسماء موظفيها في قطاع غزة وسيتلقون رواتبهم منها، لتقوم إسرائيل بالتحقق بنفسها من أن القائمة لا تشمل أي شخص له علاقة بحركة حماس.

وأضافت أن المقترح قدمه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ووافقت السلطة بالفعل على تسليم القائمة إلى إسرائيل، منوهة إلى أن الرئيس محمود عباس كان قد ألغى منذ عام 2007 دفع أي رواتب لأي مسؤولين في الحكومة أو موظفين لهم عضوية في حركة حماس. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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