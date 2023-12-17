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عربي-دولي

رسائل تهديد تصل إلى شقيقة نيرة أشرف: "تزوجيني وإلا سأقتلك"

Lebanon 24
17-12-2023 | 08:00
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أبلغت شروق أشرف شقيقة نيرة الأجهزة الأمنية في الجيزة، عن تعرضها للتهديد بإنهاء حياتها من أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أبدى رغبته في الارتباط بها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم خلال 24 ساعة من البلاغ الذي حررته.
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وتبيّن من التحريات الأمنية أن المتهم قام بإرسال رسالة إلى والد نيرة أشرف، عبر تطبيق التيك توك وأخبره فيها بأنه يريد الزواج من ابنته شروق وإلا سيكون مصيرها نفس مصير شقيقتها نيرة، ثم عاد وأرسل رسالة إلى شروق عبر صفحتها على الفيسبوك.

وقالت شروق، إن الشاب قال لها بإنّه طالب في كلية الهندسة ويقطن في المعادي.

وأثبتت التحريات أنه طالب بأحد المعاهد، ويعمل في مطعم، ولا يقطن المعادي، كما تبين أن الشاب أخبرها بأن أحد أقاربها قام بتوجيهه لإرسال الرسائل إليها هي ووالدها، بأنه يريد الزواج منها وفي حالة الرفض سيكون مصيرها مثل مصير شقيقتها نيرة. (العربية)

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