كولونا: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لا يمكن أن تبقى من دون ردّ

حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، من أن الهجمات في البحر الأحمر "لا يمكنها أن تبقى دون رد"، بعد سلسلة عمليات نفّذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.



وقالت: "نحن ندرس خيارات عدة مع شركائنا، من بينها دور دفاعي لمنع تكرار ذلك". (سكاي نيوز)

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