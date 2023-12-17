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عربي-دولي

إنفجار يهزّ مصنعاً في الهند.. قتلى والإصابات عديدة

Lebanon 24
17-12-2023 | 09:11
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قالت الشرطة الهندية إن 9 على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب العديد من الأشخاص في انفجار بمصنع في منطقة ناجبور بوسط ولاية مهاراشترا الهندية، اليوم الأحد.

وأضاف أن الانفجار وقع في مصنع مواد متفجرة صناعية وعسكرية، إضافة إلى مواد الدفع والرؤوس الحربية لقطاع الدفاع الهندي بحسب الموقع الإلكتروني لشركة "سولر إندستريز".
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ولا تزال الشرطة تحقق في أسباب الانفجار الذي وقع بمنطقة التعبئة في المصنع.
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