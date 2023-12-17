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عربي-دولي

كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

Lebanon 24
17-12-2023 | 10:12
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ذكرت وكالة يونهاب نقلا عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول المواصفات باتجاه بحر اليابان الشرقي. (روسيا اليوم)
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