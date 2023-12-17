19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
Lebanon 24
17-12-2023
|
10:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة يونهاب نقلا عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول المواصفات باتجاه بحر اليابان الشرقي. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه أنه صاروخ باليستي (العربية)
Lebanon 24
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه أنه صاروخ باليستي (العربية)
17/12/2023 18:56:00
17/12/2023 18:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية تخطر اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً
Lebanon 24
كوريا الشمالية تخطر اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً
17/12/2023 18:56:00
17/12/2023 18:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية: الولايات المتحدة تحاول إنهاء العام باستعراض للحرب النووية (العربية)
Lebanon 24
كوريا الشمالية: الولايات المتحدة تحاول إنهاء العام باستعراض للحرب النووية (العربية)
17/12/2023 18:56:00
17/12/2023 18:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بصاروخ محطة إرسال تابعة لشركة "mtc" ومحطة اشتراك انترنت في بلدة الطيبة واقتصرت الأضرار على الماديات
Lebanon 24
"لبنان 24": مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بصاروخ محطة إرسال تابعة لشركة "mtc" ومحطة اشتراك انترنت في بلدة الطيبة واقتصرت الأضرار على الماديات
17/12/2023 18:56:00
17/12/2023 18:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية
صاروخ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمتواجدين في بيروت.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للمتواجدين في بيروت.. إليكم هذا الخبر
12:37 | 2023-12-16
16/12/2023 12:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ سيؤدي إلى هزّة في لبنان.. خبيرٌ ينبّه وهذا ما قاله!
Lebanon 24
أمرٌ سيؤدي إلى هزّة في لبنان.. خبيرٌ ينبّه وهذا ما قاله!
14:22 | 2023-12-16
16/12/2023 02:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مُحلل يكشف ما سيجري بين "حزب الله" وإسرائيل.. ما قيلَ مثيرٌ جداً!
Lebanon 24
مُحلل يكشف ما سيجري بين "حزب الله" وإسرائيل.. ما قيلَ مثيرٌ جداً!
12:17 | 2023-12-16
16/12/2023 12:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!
Lebanon 24
جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!
01:17 | 2023-12-17
17/12/2023 01:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ الجنوب.. ماذا حصل ليلاً في الجو؟
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ الجنوب.. ماذا حصل ليلاً في الجو؟
16:07 | 2023-12-16
16/12/2023 04:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:51 | 2023-12-17
أوستن يزور إسرائيل لـ"تحديد مراحل حرب غزة"
11:43 | 2023-12-17
إسرائيل تكشف أكبر نفق هجومي لحماس في قطاع غزة (فيديو)
11:37 | 2023-12-17
قتلى بغارات مكثفة على غزة.. وسقوط مزيد من جنود إسرائيل
11:33 | 2023-12-17
ولي العهد السعودي يصل الكويت للتعزية في وفاة الشيخ نواف الصباح
11:24 | 2023-12-17
في خطابه الأول أمام الحزب الحاكم.. وعد من بوتين للروس
10:46 | 2023-12-17
فضيحة تُلاحق نائبة... ماذا فعلت خلال جائحة "كورونا"؟
فيديو
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2023-12-16
17/12/2023 18:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
17/12/2023 18:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
17/12/2023 18:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24