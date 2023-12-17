كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

ذكرت وكالة يونهاب نقلا عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول المواصفات باتجاه بحر اليابان الشرقي. (روسيا اليوم)

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