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عربي-دولي

فضيحة تُلاحق نائبة... ماذا فعلت خلال جائحة "كورونا"؟

Lebanon 24
17-12-2023 | 10:46
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اعترفت عضو مجلس اللوردات البريطاني ميشيل مون بأنها كذبت مرارا وتكرارا بشأن صلاتها بشركة حصلت على عقود حكومية مربحة لتزويد الكمامات والملابس الواقية خلال جائحة فيروس كورونا.

وقالت إنها ارتكبت "خطأ" في إنكار صلاتها بشركة "بي بي إي ميدبرو"، وأعربت عن أسفها لتهديدها بمقاضاة الصحفيين الذين زعموا أن لها علاقات بالشركة.
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واعترف زوجها دوغ بارومان بأنه كان يقود الكونسورتيوم الذي يملك الشركة. (روسيا اليوم)
 
 
 

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