في خطابه الأول أمام الحزب الحاكم.. وعد من بوتين للروس

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تعهد الرئيس فلاديمير بوتين، أن يجعل روسيا قوة سيادية، وذلك في خطاب أمام الحزب الحاكم هو الأول له في إطار حملته استعدادا للانتخابات الرئاسية في مارس 2024.وقال بوتين أمام مسؤولين كبار في حزب "روسيا الموحدة" عقدوا مؤتمرا دعما لترشحه: "إما تكون روسيا قوة سيادية تتمتع باكتفاء ذاتي، أو لن تكون موجودة على الإطلاق".وأضاف: "لا يمكن لروسيا أن تتخلى مثل بعض الدول عن سيادتها مقابل بعض النقانق وتصبح تابعة لطرف ما"، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا.