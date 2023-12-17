قتلى بغارات مكثفة على غزة.. وسقوط مزيد من جنود إسرائيل

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شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة بالمدفعية والطائرات، الأحد، على قطاع غزة، وشهدت سقوط عشرات القتلى والجرحى، في حين تواصلت الاشتباكات في عدة محاور في القطاع.وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 24 فلسطينيا في مخيم جباليا، مشيرة إلى أن "كثيرين ما زالوا تحت الأنقاض"، كما أدت غارات أخرى إلى استشهاد 12 شخصا على الأقل في دير البلح وسط القطاع.كما استهدف قصف إسرائيلي مدفعي وجوي عنيف منازل الفلسطينيين في المناطق الشرقية في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وفي جنوب القطاع فقد وصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس عشرات القتلى والمصابين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة.وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على أهداف في منطقتي معن جنوب شرقي محافظة خان يونس ومنطقة القرارة شمالي المحافظة، كما استهدف قصف إسرائيلي عنيف منطقة بني سهيلا جنوبي القطاع.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بوصول 17 شهيداً إلى مستشفى ناصر في خان يونس خلال الساعات الماضية.