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إسرائيل تكشف أكبر نفق هجومي لحماس في قطاع غزة (فيديو)

Lebanon 24
17-12-2023 | 11:43
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كشف الجيش الإسرائيلي، الأحد، ما وصفه بـ"أكبر نفق هجومي" لحماس تم اكتشافه حتى الآن في شمال قطاع غزة.

ونشرت صفحة الجيش الإسرائيلي الرسمية على منصة "إكس" مقطع فيديو للنفق، الواقع بالقرب من معبر إيريز الحدودي مع إسرائيل.

وقالت: "يتفرع نظام الأنفاق الضخم هذا ويمتد لمسافة تزيد عن 4 كيلومترات".

وأضافت: "يقع مدخله على بعد 400 متر فقط من معبر إيريز، الذي يستخدمه سكان غزة يوميا لدخول إسرائيل للعمل والعلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية".
وتابعت: "نظام الأنفاق هذا كان مشروعا بقيادة محمد السنوار، شقيق زعيم حماس يحيى السنوار، وقائد كتيبة خان يونس التابعة لحماس".

من جهتها، أوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن النفق يمتد نحو 50 مترا تحت الأرض في بعض المناطق، ويبدو أنه واسع بما يكفي لمرور المركبات من خلاله.

وبيّنت: "يتكون النفق من عدة فروع، إلى جانب خطوط السباكة والكهرباء والاتصالات.. وفي بعض أجزاء النفق، عثرت القوات الإسرائيلية على أبواب مضادة للانفجار".

وقال الجيش إن الأبواب المضادة للانفجار كانت تهدف إلى "منع القوات الإسرائيلية من الدخول".
 
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