Advertisement

عربي-دولي

أوستن يزور إسرائيل لـ"تحديد مراحل حرب غزة"

Lebanon 24
17-12-2023 | 11:51
A-
A+
Doc-P-1142307-638384360503631700.jpg
Doc-P-1142307-638384360503631700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يبحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارته إسرائيل مع المسؤولين الإسرائيليين "تحديد مراحل الحرب" المستمرة على قطاع غزة، في ثاني زيارة لمسؤول أميركي كبير إلى تل أبيب خلال أسبوع، وسط تزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وإجراء مفاوضات تتيح الإفراج عن المحتجزين لدى حركة "حماس".
Advertisement

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية لـCNN، إن أوستن سيتلقى خلال زيارته لإسرائيل، آخر التطورات بشأن التقدم الذي تحرزه حكومة الحرب الإسرائيلية ووزير الدفاع يوآف غالانت والجيش الإسرائيلي، في حملتهم العسكرية لتفكيك البنية التحتية لحركة حماس" في قطاع غزة.

 ومن المقرر أن تشمل جولة أوستن في المنطقة قطر والبحرين.

وأوضح المسؤول أن أوستن سيضغط على المسؤولين الإسرائيليين لـ"معرفة المقاييس التي يعتزمون اللجوء إليها خلال المرحلة المقبلة من حملتهم العسكرية في غزة"، مشيراً إلى أن الوزير سيعمل كذلك على "تعميق الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وتخفيف الضرر الذي يلحق بهم".

وتأتي رحلة أوستن، بعد أيام من تأكيد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحافيين خلال زيارته تل أبيب بأن إسرائيل "تعتزم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب تركز على طرق أكثر دقة لاستهداف قيادة حركة حماس".
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:36 | 2023-12-17
14:03 | 2023-12-17
14:00 | 2023-12-17
13:17 | 2023-12-17
13:02 | 2023-12-17
12:42 | 2023-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24