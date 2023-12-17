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يبحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارته إسرائيل مع المسؤولين الإسرائيليين "تحديد مراحل الحرب" المستمرة على قطاع غزة، في ثاني زيارة لمسؤول أميركي كبير إلى تل أبيب خلال أسبوع، وسط تزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وإجراء مفاوضات تتيح الإفراج عن المحتجزين لدى حركة "حماس".وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية لـCNN، إن أوستن سيتلقى خلال زيارته لإسرائيل، آخر التطورات بشأن التقدم الذي تحرزه حكومة الحرب الإسرائيلية ووزير الدفاع يوآف غالانت والجيش الإسرائيلي، في حملتهم العسكرية لتفكيك البنية التحتية لحركة حماس" في قطاع غزة.ومن المقرر أن تشمل جولة أوستن في المنطقة قطر والبحرين.وأوضح المسؤول أن أوستن سيضغط على المسؤولين الإسرائيليين لـ"معرفة المقاييس التي يعتزمون اللجوء إليها خلال المرحلة المقبلة من حملتهم العسكرية في غزة"، مشيراً إلى أن الوزير سيعمل كذلك على "تعميق الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وتخفيف الضرر الذي يلحق بهم".وتأتي رحلة أوستن، بعد أيام من تأكيد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحافيين خلال زيارته تل أبيب بأن إسرائيل "تعتزم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب تركز على طرق أكثر دقة لاستهداف قيادة حركة حماس".