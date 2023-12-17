هل دخلت مساعدات إلى غزة من معبر كرم أبو سالم؟

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نفى مصدر أمني مصري دخول أي مساعدات إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم حتى الآن، بعدما أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي فتح المعبر الرابط بين إسرائيل وقطاع غزة أمام شاحنات المساعدات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن إسرائيل وافقت على السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وسط ترحيب دولي.وقال المكتب، في بيان، إن فتح المعبر سيساعد إسرائيل في الحفاظ على التزاماتها بالسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات يومياً إلى الفلسطينيين في غزة، في ظل ضغوط دولية على إسرائيل بزيادة المساعدات الإنسانية لمواجهة الوضع الكارثي في القطاع الفلسطيني.وكان المعبر مغلقاً منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر، وكان تسليم المساعدات يجري فقط من خلال معبر رفح في غزة مع مصر، والذي قالت إسرائيل إنه يسهل دخول 100 شاحنة يومياً فحسب، علماً بأنه معبر مخصص لحركة البشر، وليس مخصصاً بالأساس للحركة التجارية وغير ممهد لعبور الشاحنات.