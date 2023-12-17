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إسرائيل تُخفي مروان البرغوثي وترفض كشف مكانه

Lebanon 24
17-12-2023 | 12:15
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين، إن إدارة سجون الاحتلال ترفض كشف مكان القيادي الفلسطيني المعتقل لديها مروان البرغوثي بعد نقله من معتقل عوفر، وعزله منذ ما يزيد على أسبوع.

وقال بيان صحافي، لوكالة الأنباء  الفلسطينية، إن "الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل القائد مروان البرغوثي".
وأضاف البيان "إدارة السجون ادعت أن المعتقل البرغوثي في معتقل عزل أيالون- الرملة، واتضح لاحقاً أنه نقل إلى عزل معتقل ريمونيم".
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ومروان البرغوثي من بلدة كوبر قرب رام الله والبيرة، ومعتقل منذ 15 نيسان 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله سلطات الاحتلال، وحُكم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات، و40 عاماً.
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