Advertisement

عربي-دولي

انهيار سقف مسجد قيد الإنشاء في مصر وإصابة 5 أشخاص

Lebanon 24
17-12-2023 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1142320-638384384175244222.png
Doc-P-1142320-638384384175244222.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 5 أشخاص في انهيار سقف مسجد قيد الإنشاء بمشروع "ابني بيتك" بمنطقة "حدائق أكتوبر" في محافظة الجيزة المصرية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بانهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمشروع "ابني بيتك" بمنطقة "حدائق أكتوبر".
Advertisement

وأفاد بأن قوة من غرفة عمليات النجدة مدعومة بسيارات الإسعاف انتقلت على الفور إلى مكان الحادثة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:36 | 2023-12-17
14:03 | 2023-12-17
14:00 | 2023-12-17
13:17 | 2023-12-17
13:02 | 2023-12-17
12:42 | 2023-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24