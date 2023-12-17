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عربي-دولي

في حال توقف المساعدات الغربية... مستشار زيلينسكي يتحدث عن خطة بديلة

Lebanon 24
17-12-2023 | 12:42
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صرح  مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخبير الاقتصادي أوليغ أوستينكو، بأنه "إذا توقف الغرب عن دعم أوكرانيا العام المقبل فسيتعين علينا الانتقال إلى خطة بديلة".

وأوضح أوستينكو: "إذا لم يكن هناك دعم في الأيام الأولى من شهر كانون الثاني فهذا يعني أننا بحاجة إلى الانتقال إلى الخطة البديلة. قد تكون الخطة البديلة متعددة المستويات، لكنني أعتقد أنه في المرحلة الأولى سيكون اللجوء إلى السوق المحلية كافيا لاقتراض رأس المال".
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ووفقا لمستشار زيلينسكي، من غير المرجح أن توافق وزارة المالية الأوكرانية على هذه التدابير، وأضاف الخبير أنه مع ذلك، فإنها قد تسمح للوضع بالاستقرار قليلاً في بداية العام.

في الوقت الحالي، يتم حظر جميع قرارات الاتحاد الأوروبي تقريبا بشأن تخصيص الأموال لسلطات كييف من قبل هنغاريا، بما في ذلك الدفعة الثامنة من المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون يورو، وخمسة مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي لعام 2024، وحزمة أوسع بقيمة 20 مليار يورو للمساعدات العسكرية كدعم لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى 50 مليار دولار من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027.

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