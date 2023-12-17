18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عاصفة تغرق ولاية فلوريدا الأميركية بالأمطار
Lebanon 24
17-12-2023
|
13:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألغت ولاية فلوريدا الأميركية، يوم الأحد، استعراضات القوارب وغيرها من مظاهر الاحتفال المرتبطة بالعطلات، بعد أن أسقطت عاصفة 12.7 سم من الأمطار على أنحاء الولاية فلوريدا، وغمرت الشوارع بالمياه، قبل أن تتجه صوب الساحل الشرقي.
Advertisement
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات عدة من الفيضانات واحتمال حدوث فيضانات طفيفة في منطقة واسعة من الولاية، تمتد من ساحل الخليج الجنوبي الغربي وحتى جاكسونفيل.
غير أن المطارات الرئيسية ظلت مفتوحة مع بداية موسم السفر المزدحم في العطلات.
وقال كارماين مارسينو، قائد شرطة مقاطعة لي، عبر منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم تويتر: "اليوم ليس مناسبا للسباحة او ركوب القوارب".
وصدرت تحذيرات ساحلية في معظم أنحاء الولاية بعد أن حركت الرياح القوية المياه في الخليج وعلى طول ساحل المحيط الأطلسي الشمالي.
بيد أن العاصفة قد تمثل بارقة أمل جيدة لأولئك المقيمين في جنوب غرب فلوريدا والذين يواجهون قيودا على المياه وظروف الجفاف مع اقتراب ما يعرف عادة بموسم الجفاف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!
Lebanon 24
جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!
01:17 | 2023-12-17
17/12/2023 01:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس... استغلّا غياب زوجها عن المنزل وهذا ما فعلاه!
Lebanon 24
في طرابلس... استغلّا غياب زوجها عن المنزل وهذا ما فعلاه!
11:48 | 2023-12-17
17/12/2023 11:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة كبيرة لإسرائيل.. هذا ما كشفته إحدى الصحف
Lebanon 24
ضربة كبيرة لإسرائيل.. هذا ما كشفته إحدى الصحف
07:30 | 2023-12-17
17/12/2023 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا جديد عمل "النافعة"
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا جديد عمل "النافعة"
01:30 | 2023-12-17
17/12/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ الجنوب.. ماذا حصل ليلاً في الجو؟
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ الجنوب.. ماذا حصل ليلاً في الجو؟
16:07 | 2023-12-16
16/12/2023 04:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:36 | 2023-12-17
كوريا الشمالية تنتقد تواجد غواصة نووية أميركية لدى سيول
14:03 | 2023-12-17
السودان يطرد 3 دبلوماسيين تشاديين "غير مرغوب فيهم"
14:00 | 2023-12-17
أنفاق وأسلحة متطورة.. تقرير يكشف أسرار القتال في غزة
13:17 | 2023-12-17
بسبب حرب غزة.. الرعاية الصحية بإسرائيل في خطر
12:42 | 2023-12-17
في حال توقف المساعدات الغربية... مستشار زيلينسكي يتحدث عن خطة بديلة
12:30 | 2023-12-17
انهيار سقف مسجد قيد الإنشاء في مصر وإصابة 5 أشخاص
فيديو
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2023-12-16
17/12/2023 21:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
17/12/2023 21:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
17/12/2023 21:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24