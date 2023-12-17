السودان يطرد 3 دبلوماسيين تشاديين "غير مرغوب فيهم"

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أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الخرطوم أمرت 3 دبلوماسيين تشاديين، بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، باعتبارهم "غير مرغوب فيهم".وأضافت الوكالة أن الإجراء جاء رداً على إعلان تشاد 4 دبلوماسيين سودانيين في نجامينا "غير مرغوب فيهم" أمس السبت.وقالت تشاد إن سبب قرارها "تصريحات خطيرة" لمسؤولين سودانيين اتهموها بالتدخل في الصراع في بلدهم.وكشفت الوكالة أن الطرد يستند على مبدأ المعاملة، وأن المعنيين بالطرد، هم نائب رئيس بعثة تشاد لدى السودان، والملحق العسكري التشادي، وملحق فني بسفارة تشاد في الخرطوم.