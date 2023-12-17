Advertisement

عربي-دولي

السودان يطرد 3 دبلوماسيين تشاديين "غير مرغوب فيهم"

Lebanon 24
17-12-2023 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1142352-638384444284078949.jpg
Doc-P-1142352-638384444284078949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الخرطوم أمرت 3 دبلوماسيين تشاديين، بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، باعتبارهم "غير مرغوب فيهم".

وأضافت الوكالة أن الإجراء جاء رداً على إعلان تشاد 4 دبلوماسيين سودانيين  في نجامينا "غير مرغوب فيهم" أمس السبت.
Advertisement

وقالت تشاد إن سبب قرارها  "تصريحات خطيرة" لمسؤولين سودانيين اتهموها بالتدخل في الصراع في بلدهم.

وكشفت الوكالة أن الطرد يستند على مبدأ المعاملة، وأن المعنيين بالطرد، هم نائب رئيس بعثة تشاد لدى السودان، والملحق العسكري التشادي، وملحق فني بسفارة تشاد في الخرطوم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:32 | 2023-12-17
17:00 | 2023-12-17
16:21 | 2023-12-17
15:49 | 2023-12-17
15:33 | 2023-12-17
15:23 | 2023-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24