كوريا الشمالية تنتقد تواجد غواصة نووية أميركية لدى سيول

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انتقدت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية بشدة تواجد الغواصة النووية الأميركية لدى جارتها الجنوبية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الأخيرة بين البلدين بشأن إنشاء "نظام الردع الموسع".وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان: "إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قامتا طوال العام بتقويض الوضع في شبه الجزيرة الكورية من خلال التحركات العسكرية الجنونية، بما في ذلك نشر الأسلحة النووية وتنظيم تدريبات عسكرية ضخمة".وجاء في البيان: "أي محاولات تستهدف استخدام الأسلحة النووية ستواجه برد قاس".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية الأحد وسط مخاوف من أن بيونغ يانغ قد تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات هذا الشهر.ودخلت الغواصة "يو إس إس ميسوري (SSN-780)"، وهي غواصة هجومية من فئة "فيرجينيا"، قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سيول، في وقت سابق من اليوم، وفقا للبحرية الكورية الجنوبية.وأضافت البحرية الكورية في بيان: "مع نشر الغواصة "يو إس إس ميسوري"، نخطط لتعزيز التبادلات البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك".ويأتي نشر الغواصة بعد ثلاثة أسابيع فقط من دخول الغواصة "يو إس إس سانتا في" (SSN-763)، من فئة "لوس أنجلوس"، إلى قاعدة جيجو البحرية في جزيرة تحمل الاسم نفسه.