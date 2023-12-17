16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كوريا الشمالية تنتقد تواجد غواصة نووية أميركية لدى سيول
Lebanon 24
17-12-2023
|
14:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقدت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية بشدة تواجد الغواصة النووية الأميركية لدى جارتها الجنوبية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الأخيرة بين البلدين بشأن إنشاء "نظام الردع الموسع".
وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان: "إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قامتا طوال العام بتقويض الوضع في شبه الجزيرة الكورية من خلال التحركات العسكرية الجنونية، بما في ذلك نشر الأسلحة النووية وتنظيم تدريبات عسكرية ضخمة".
Advertisement
وجاء في البيان: "أي محاولات تستهدف استخدام الأسلحة النووية ستواجه برد قاس".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية الأحد وسط مخاوف من أن بيونغ يانغ قد تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات هذا الشهر.
ودخلت الغواصة "يو إس إس ميسوري (SSN-780)"، وهي غواصة هجومية من فئة "فيرجينيا"، قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سيول، في وقت سابق من اليوم، وفقا للبحرية الكورية الجنوبية.
وأضافت البحرية الكورية في بيان: "مع نشر الغواصة "يو إس إس ميسوري"، نخطط لتعزيز التبادلات البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك".
ويأتي نشر الغواصة بعد ثلاثة أسابيع فقط من دخول الغواصة "يو إس إس سانتا في" (SSN-763)، من فئة "لوس أنجلوس"، إلى قاعدة جيجو البحرية في جزيرة تحمل الاسم نفسه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في طرابلس... استغلّا غياب زوجها عن المنزل وهذا ما فعلاه!
Lebanon 24
في طرابلس... استغلّا غياب زوجها عن المنزل وهذا ما فعلاه!
11:48 | 2023-12-17
17/12/2023 11:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!
Lebanon 24
جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!
01:17 | 2023-12-17
17/12/2023 01:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة كبيرة لإسرائيل.. هذا ما كشفته إحدى الصحف
Lebanon 24
ضربة كبيرة لإسرائيل.. هذا ما كشفته إحدى الصحف
07:30 | 2023-12-17
17/12/2023 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا جديد عمل "النافعة"
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا جديد عمل "النافعة"
01:30 | 2023-12-17
17/12/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشّرات كثيرة... هل اقتربت نهاية المعارك في جنوب لبنان وغزة؟
Lebanon 24
مؤشّرات كثيرة... هل اقتربت نهاية المعارك في جنوب لبنان وغزة؟
04:00 | 2023-12-17
17/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:32 | 2023-12-17
90 شهيداً في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا في غزّة
17:00 | 2023-12-17
البابا فرنسيس استنكر قتل إسرائيل امرأتين في كنيسة في غزّة
16:21 | 2023-12-17
مفاوضات لهدنة قريبة في غزة.. اليكم التفاصيل
15:49 | 2023-12-17
سكان غزة يتسابقون على شاحنات المساعدات في رفح.. وفيديو يرصد المشاهد
15:33 | 2023-12-17
اردوغان: تركيا تستخدم جميع الآليات المتاحة لمحاسبة إسرائيل
15:23 | 2023-12-17
الضغوط تتزايد على الأفغانيات بزمن طالبان.. وتحذيرات بشأن "الانتحار"
فيديو
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2023-12-16
18/12/2023 00:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
18/12/2023 00:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
18/12/2023 00:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24