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عدوان إسرائيلي في محيط العاصمة السورية دمشق

Lebanon 24
17-12-2023 | 14:59
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أطلقت طائرات إسرائيلية عدداً من الصواريخ حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق، وتمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لمعظمها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".
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وأعلنت الدفاع السورية في بيان "إصابة عسكريين سوريين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق".

كما أوضح التلفزيون السوري الرسمي أن "عدواناً إسرائيلياً يستهدف محيط العاصمة دمشق ووسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ العدوان وتسقط بعضها".
المصدر: سبوتنيك
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