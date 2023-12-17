إسرائيل بعد اكتشاف نفق كبير لحماس: نبحث عن المزيد

بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اكتشاف نفق كبير من الخرسانة والحديد بالقرب من معبر مزدحم إلى إسرائيل، يصل عمقه إلى 50 مترًا في بعض الأماكن ويسمح بمرور السيارات، كشف المتحدث باسمه مزيدا من التفاصيل.

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فقد قال دانيال هاغاري، إن النفق الكبير يعود لمقاتلي حركة حماس، موضحاً أنه تم اكتشافه في منطقة استراتيجية على الحدود.



كما أعلن أن القوات الإسرائيلية تبحث عن الأنفاق الموجودة في غزة بالقرب من مناطق عسكرية.



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تحرير الأسرى بالعمليات العسكرية وغيرها، معتبراً أن حركة حماس تحاول كسب الوقت جنوب القطاع، وفق تعبيره.



في سياق متصل، أوضح أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل التحقيق في حادثة قتل المحتجزين الثلاثة في غزة.



تأتي هذه التصريحات بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، اكتشاف نفق كبير من الخرسانة والحديد بالقرب من معبر مزدحم إلى إسرائيل، يصل عمقه إلى 50 مترًا في بعض الأماكن ويسمح بمرور السيارات.



ويقع مدخل النفق على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من معبر إيريز شديد التحصين وقاعدة عسكرية إسرائيلية قريبة.



كما عرض الجيش على بعد 100 متر فقط جنوب نقطة التفتيش، للصحافيين نقطة الخروج لما قال إنه مشروع رئيسي لحركة حماس.



وتابع أنه يمتد لمسافة تزيد عن 4 كيلومترات (2.5 ميل)، ويرتبط بشبكة أنفاق مترامية الأطراف عبر غزة، مشيرا إلى أن النفق سهّل عبور المركبات والمسلحين والإمدادات، استعداداً لهجوم 7 تشرين أول.