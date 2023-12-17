Advertisement

عربي-دولي

اردوغان: تركيا تستخدم جميع الآليات المتاحة لمحاسبة إسرائيل

Lebanon 24
17-12-2023 | 15:33
A-
A+
Doc-P-1142372-638384494109218708.jpg
Doc-P-1142372-638384494109218708.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تستخدم جميع الآليات المتاحة لمحاسبة الإدارة الإسرائيلية.

وألقى أردوغان كلمة في الحفل المعروف بـ" ليلة العرس" إحياء للذكرى الـ750 لوفاة المفكر والفيلسوف الكبير جلال الدين الرومي، متحدثا عن ضرورة إيقاف الحرب في غزة بأسرع وقت وملاحقة المسؤولين عن الأحداث المروعة التي شهدها العالم أجمع.
Advertisement

وأكد أردوغان: "نحن لا نتردد في استخدام جميع الآليات المتاحة لمحاسبة القادة الإسرائيليين أمام القانون والتاريخ، على خطى مولانا (جلال الدين الرومي)، سنواصل دعم المظلومين والضحايا، بغض النظر عن دينهم وأصلهم ولون بشرتهم وهويتهم".

وصرح الرئيس التركي أردوغان، في وقت سابق، عبر اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه "من المهم وقف إسرائيل في أسرع وقت ممكن، ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة".

وأضاف أنه "من الضروري تنفيذ القرارات التي اتخذت في القمة المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية".

كما أكد أردوغان لابن زايد في اتصاله معه، "ضرورة استمرار المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين من أجل ضمان السلام في المنطقة".
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:32 | 2023-12-17
17:00 | 2023-12-17
16:21 | 2023-12-17
15:49 | 2023-12-17
15:23 | 2023-12-17
15:10 | 2023-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24