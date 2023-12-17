اردوغان: تركيا تستخدم جميع الآليات المتاحة لمحاسبة إسرائيل

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صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تستخدم جميع الآليات المتاحة لمحاسبة الإدارة الإسرائيلية.وألقى أردوغان كلمة في الحفل المعروف بـ" ليلة العرس" إحياء للذكرى الـ750 لوفاة المفكر والفيلسوف الكبير جلال الدين الرومي، متحدثا عن ضرورة إيقاف الحرب في غزة بأسرع وقت وملاحقة المسؤولين عن الأحداث المروعة التي شهدها العالم أجمع.وأكد أردوغان: "نحن لا نتردد في استخدام جميع الآليات المتاحة لمحاسبة القادة الإسرائيليين أمام القانون والتاريخ، على خطى مولانا (جلال الدين الرومي)، سنواصل دعم المظلومين والضحايا، بغض النظر عن دينهم وأصلهم ولون بشرتهم وهويتهم".وصرح الرئيس التركي أردوغان، في وقت سابق، عبر اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه "من المهم وقف إسرائيل في أسرع وقت ممكن، ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة".وأضاف أنه "من الضروري تنفيذ القرارات التي اتخذت في القمة المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية".كما أكد أردوغان لابن زايد في اتصاله معه، "ضرورة استمرار المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين من أجل ضمان السلام في المنطقة".