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عربي-دولي

90 شهيداً في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا في غزّة

Lebanon 24
17-12-2023 | 17:32
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، لوكالة "رويترز" أن "الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة أمس الأحد أدت إلى استشهاد 90 فلسطينياً".
وأكدت أن "10 أشخاص استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
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اسرائيل

غزة

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