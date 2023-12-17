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الصحة العالمية: مستشفى الشفاء يشبه "حمّام الدم"

Lebanon 24
17-12-2023 | 18:00
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أوضحت منظمة الصحة العالمية أن "عشرات الآلاف من النازحين في قطاع غزة يستخدمون مستشفى الشفاء كمأوى، وأشارت إلى النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب والغذاء".
وذكرت المنظمة أن "مستشفى الشفاء لا يقدم سوى علاجات أساسية من أجل استقرار حالات الإصابة ولا يوجد به إمدادات لعمليات نقل الدم ولا يكاد يوجد به موظفون لرعاية المرضى الذين يتدفقون بشكل مستمر".
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وبعد زيارة فريق من الأمم المتحدة لتوصيل أدوية ومستلزمات جراحية، وصف الفريق قسم الطوارئ في المنشأة الصحية الرئيسية في القطاع بأنه يشبه "حمام الدم".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن "المستشفى يوجد به المئات من الجرحى ويصله مصابون كل دقيقة ويتم خياطة الجروح على الأرض في ظل غياب أي عقار تقريبا يساعد على التخلص من الألم".
وأضافت أن "أربعة مستشفيات فقط، من بين 24 مستشفى كانت تعمل في شمال غزة، قبل بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، تعمل بشكل جزئي وأن ثلاثة منها بالكاد تعمل".
ولفتت إلى أنها "تجمع معلومات بشكل عاجل في مستشفى كمال عدوان، حيث قالت السلطات في غزة إن القوات الإسرائيلية استخدمت أخيراً جرافة لتحطيم محيط موقع في المستشفى".
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