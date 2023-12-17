أوكرانيا تعلن العثور على جهاز تنصّت في مقر لرئاسة الأركان

Advertisement

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية أنها عثرت على جهاز تنصّت في مقر لرئيس الأركان فاليري زالوجني، موضحة أن الجهاز لم يكن "في وضعية تشغيل".وأوضحت الاستخبارات الأوكرانية في منشور على منصة إكس أن "الجهاز لم يعثر عليه في مكتب فاليري زالوجني، إنّما في مقر يمكن أن يستخدمه مستقبلاً.وأعلنت فتح تحقيق في استخدام غير مشروع لوسائل تقنية خاصة لتلقي معلومات، من دون كشف أي تفاصيل حول مصدر هذا الجهاز.وأوضحت الاستخبارات أن "الجهاز الذي عُثر عليه لم يكن في وضعية تشغيلية. ولم يتم العثور على أي جهاز لتخزين البيانات أو للإرسال الصوتي عن بعد"، معلنة أن الجهاز "سيتم إرساله لتفحّصه".