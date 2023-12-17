Advertisement

عربي-دولي

مودريتش قاد ريال مدريد للفوز 4-1 على فياريال

Lebanon 24
17-12-2023 | 20:00
A-
A+
Doc-P-1142398-638384586050161481.jpeg
Doc-P-1142398-638384586050161481.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر لوكا مودريتش قيمته الدائمة لريال مدريد بعدما سجّل هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة رائعة في الفوز 4-1 على ضيفه فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وأرسل لاعب خط الوسط الكرواتي البالغ عمره 38 عاماً تمريرة عرضية رائعة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 25 إلى جود بلينجهام الذي حولها بضربة رأس رائعة بعيداً عن متناول الحارس فيليب يورجنسن.
Advertisement
وعزّز رودريجو تقدم ريال مدريد بتسديدة من مدى قريب بعد ركلة ركنية من مودريتش في الدقيقة 37 لكن خوسيه موراليس قلص الفارق للفريق الزائر في الدقيقة 54 بلمسة متقنة بعد هجمة مرتدة.
وسجّل إبراهيم دياز الهدف الثالث لصاحب الأرض في الدقيقة 64 من مجهود فردي رائع، ثم جاء الدور على مودريتش ليسجل بعدها بأربع دقائق مسدّداً كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء.
وتقدّم ريال مدريد إلى صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة متقدما بنقطة واحدة على جيرونا الذي يستضيف منافسه ألافيس المتواضع الاثنين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-12-17
19:00 | 2023-12-17
18:30 | 2023-12-17
18:00 | 2023-12-17
17:32 | 2023-12-17
17:00 | 2023-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24