إسرائيل تواجه دعوات لإعلان هدنة بعد مقتل رهائن في غزّة

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وقد تواجه إسرائيل أيضًا ضغوطًا لتقليص العمليات القتالية الكبرى عندما يزور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن البلاد هذا الأسبوع، حيث أعربت واشنطن عن استيائها المتزايد من سقوط ضحايا من المدنيين حتى أثناء تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي الحيوي.وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ستواصل القتال حتى النهاية بهدف القضاء على حماس، التي أشعلت الحرب بهجومها في 7 تشرين الأول على جنوب إسرائيل.وتعهّد نتنياهو بإعادة ما يقدر بنحو 129 رهينة ما زالوا في الأسر. ومن المرجح أن يؤدي الغضب من قتل الرهائن عن طريق الخطأ إلى زيادة الضغوط عليه لتجديد المفاوضات بوساطة قطرية مع حماس بشأن مبادلة المزيد من الأسرى المتبقين بالفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.وفي إسرائيل، دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى هدنة فورية تهدف إلى الإفراج عن المزيد من الرهائن، وإدخال كميات أكبر من المساعدات إلى غزة والتحرك نحو "بداية حل سياسي".وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق إن أحد موظفيها قتل في غارة إسرائيلية على منزل في رفح يوم الأربعاء. ودانت الوزارة الغارة التي قالت إنها قتلت عدة مدنيين وطالبت بتوضيح من السلطات الإسرائيلية.في الوقت نفسه، دعا وزيرا خارجية المملكة المتحدة وألمانيا إلى وقف مستدام"لإطلاق النار، قائلين: "لقد قُتل عدد كبير جدًا من المدنيين".وكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في صحيفة صنداي تايمز البريطانية: "لن تفوز إسرائيل بهذه الحرب إذا دمرت عملياتها احتمالات التعايش السلمي مع الفلسطينيين".