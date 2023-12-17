الجيش السوري: صواريخ إسرائيلية أصابت مواقع قرب دمشق

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قال الجيش السوري إن صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان المحتلة أصابت مواقع قرب دمشق.وأضاف الجيش في بيان أن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعض الصواريخ التي استهدفت ريف العاصمة في حادث أدى إلى إصابة جنديين". ولم يذكر أي تفاصيل عن مكان الحادث.وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 22:05 مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".