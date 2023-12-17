20
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لا أضواء ولا حشود تتدفق للصلاة والاحتفال.. بيت لحم تحتفل بالعيد بالحد الأدنى
Lebanon 24
17-12-2023
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تواصل الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، تغيَّر المشهد، هذا العام، خارج كنيسة المهد في بيت لحم، فلا أضواء تزيّن المكان، ولا حشود تتدفق للصلاة والاحتفال بعيد الميلاد، وفق تقرير أعدّته «وكالة الصحافة الفرنسية».
Advertisement
مع احتدام الحرب بين إسرائيل و«حماس» على مسافة نحو 100 كيلومتر في غزة، والتي أدّت إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، وتشريد نحو مليونيْ شخص، سيكون عيد الميلاد صامتاً في الضفة الغربية.
في السنوات العادية، تكون بيت لحم «مدينة مليئة بالناس ومليئة بالسياح»، وفق ما قال عبود الصبح (30 عاماً) حيث يقف في متجره الفارغ، وكان يبيع أوشحة كشمير وحقائب يد جلدية. وأضاف: «لقد عطلت الحرب كل شيء».
"اختفاء السياح"
اتخذ قادة الكنيسة في القدس ومجلس مدينة بيت لحم قراراً، الشهر الماضي، بعدم تنظيم «أي احتفال غير ضروري» بعيد الميلاد؛ تضامناً مع سكان غزة.
وسيأتي بطريرك القدس اللاتيني لإقامة قداس منتصف الليل التقليدي عشية عيد الميلاد، لكن مع بقاء الحجاج بعيداً وفي ظل قيود مفروضة على الوصول إلى المدينة من السلطات الإسرائيلية، ما من شأنه أن يؤثر على نسبة المصلّين. وأتت الحرب في توقيت سيّئ جداً بالنسبة لسكان المدينة الذين يعتمدون على المردود السياحي في عيد الميلاد.
وقال جاك جقمان، من متجر «كريسماس هاوس» للهدايا التذكارية، إن 80 في المائة من مبيعاتهم كانت تتم نهاية العام.
"كأنهم يعيشون في سجن"
منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس»، شهدت الضفة الغربية تصاعداً في أعمال العنف، حيث قُتل أكثر من 290 فلسطينياً على أيدي القوات الإسرائيلية أو مستوطنين، وفق السلطات الصحية المحلية.
وأوضح جقمان أن بعض الحجاج لا يعلمون حتى أن بيت لحم تقع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وأضاف: «يأتون أحياناً إلى المتجر ويقولون: أنا سعيد لوجودي في بيت لحم، في إسرائيل».
وكانت كنيسة المهد شبه خالية أثناء زيارة الوكالة مع وجود مجموعة من العمال ومجموعة صغيرة من الحجاج. خارج الكنيسة، قال الكاهن الأرثوذكسي عيسى ثلجية إن بيت لحم «حزينة» بسبب العنف في غزة، معرباً عن أسفه لعدم رؤية الحجاج واقع حياة الفلسطينيين، هذا العام.
وأشار إلى أن زيارة الأماكن المقدسة أمر مهم «لكن الأهم هو معرفة كيف يعيش الفلسطينيون وما هو واقع حياتهم اليومية، مع جدران حولهم وكأنهم يعيشون في سجن».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في طرابلس... استغلّا غياب زوجها عن المنزل وهذا ما فعلاه!
Lebanon 24
في طرابلس... استغلّا غياب زوجها عن المنزل وهذا ما فعلاه!
11:48 | 2023-12-17
17/12/2023 11:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة كبيرة لإسرائيل.. هذا ما كشفته إحدى الصحف
Lebanon 24
ضربة كبيرة لإسرائيل.. هذا ما كشفته إحدى الصحف
07:30 | 2023-12-17
17/12/2023 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشّرات كثيرة... هل اقتربت نهاية المعارك في جنوب لبنان وغزة؟
Lebanon 24
مؤشّرات كثيرة... هل اقتربت نهاية المعارك في جنوب لبنان وغزة؟
04:00 | 2023-12-17
17/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة عصراً
10:00 | 2023-12-17
17/12/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة إسرائيليّة جديدة في جنوب لبنان... منزل تعرّض للقصف ومعلومات عن سقوط 3 شهداء
Lebanon 24
جريمة إسرائيليّة جديدة في جنوب لبنان... منزل تعرّض للقصف ومعلومات عن سقوط 3 شهداء
10:19 | 2023-12-17
17/12/2023 10:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:45 | 2023-12-18
حدث أمني عند الحدود الاردنية - السورية.. اليكم ما جرى
02:38 | 2023-12-18
قلق كبير في كييف حول الدعم من بريطانيا.. والسبب؟
02:37 | 2023-12-18
ملامح "هدنة" جديدة في غزة.. هذه أبرز المعلومات بشأنها
02:31 | 2023-12-18
توترات في مناطق الضفة الغربية... قصف بالمسيرات واقتحامات
02:20 | 2023-12-18
قبيل الإعلان عن "حارس الازدهار" في إسرائيل.. وزير الدفاع الأميركي يزور منطقة الخليج
02:14 | 2023-12-18
هل تستطيع واشنطن فرض وقف لإطلاق النار في غزة؟
فيديو
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
18/12/2023 09:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2023-12-16
18/12/2023 09:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
18/12/2023 09:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24