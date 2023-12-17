"المهاجرون يسممون دماء بلادنا"... كيف علّق البيت الأبيض على تصريح ترامب؟

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دان البيت الأبيض، تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لاستخدامه ما وصفه بأنه خطاب أشبه بالفاشي بعدما قال إن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا".كذلك اتهم البيت الأبيض ترامب بـ"الإشادة بالدكتاتوريين" لاستخدامه اقتباسات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال تجمع حاشد السبت في ولاية نيوهامشر التي ستختار كانون الثاني المقبل مرشحا جمهوريا لمواجهة الرئيس الديموقراطي، جو بايدن، الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، آندرو بيتس، "إن ترداد الخطاب المقيت للفاشيين ودعاة تفوّق العرق الأبيض العنيفين والتهديد بقمع أولئك الذين يختلفون مع الحكومة هي هجمات خطيرة على كرامة جميع الأميركيين وحقوقهم وعلى ديموقراطيتنا وعلى السلامة العامة".وقال في بيان "إنه عكس كل ما نمثله كأميركيين".وسبق أن استخدم ترامب، الخطاب التحريضي نفسه ضد مهاجرين في تصريحات أدلى بها لموقع إخباري محافظ، في تشرين الأول لكنه الأحد استخدم الخطاب للمرة الأولى في تجمع سياسي.وقال ترامب في تجمع انتخابي في دورهام في ولاية نيوهامشر "أعتقد أن العدد الحقيقي هو 15 أو 16 مليون شخص"، وشدد على وجوب بذل كثير من الجهود إذ "إنهم يسممون دماء بلادنا"، من دون إعطاء أي دليل على الأعداد التي ذكرها.ثم اقتبس ترامب من بوتين الذي سبق أن أشاد به رغم الغزو الروسي لأوكرانيا، لدعم توصيفه للوائح الاتهامية الجنائية الكثيرة ضده بأنها اضطهاد سياسي.وقال ترامب "حتى فلاديمير بوتين... يقول إن الاضطهاد الذي يمارسه بايدن، وهذا اقتباس، بدوافع سياسية ضد منافسه السياسي جيد جدا لروسيا، لأنه يظهر تعفّن النظام السياسي الأميركي".