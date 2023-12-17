شاهد... اصطدام سيارة بإحدى عربات موكب بايدن في ولاية ديلاوير

قال شاهد من وكالة"رويترز" إن سيارة اصطدمت بإحدى السيارات رباعية الدفع، التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأميركي، جو بايدن، في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، الأحد.



وأوضح الشاهد أن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.





وكان بايدن وزوجته قد غادرا للتو مقر حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي عندما وقع الحادث.

🚨 Joe Biden Car Crash 🚨



SUV smashes into motorcade



Wilmington



📍 #Biden / #BidenCarCrash pic.twitter.com/QhLzPicaRK — Culture War (@CultureWar2020) December 18, 2023 Advertisement

وحاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقفها وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنغتون.

وتداول مستخدمون لموقع أكس مقطع فيديو لـ"الحادث". ولم يتمكن موقع "الحرة" التأكد من أصالة الفيديو من مصدر مستقل. (الحرة)