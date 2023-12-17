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عربي-دولي

شاهد... اصطدام سيارة بإحدى عربات موكب بايدن في ولاية ديلاوير

Lebanon 24
17-12-2023 | 23:14
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قال شاهد من وكالة"رويترز" إن سيارة اصطدمت بإحدى السيارات رباعية الدفع، التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأميركي، جو بايدن، في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، الأحد.

وأوضح الشاهد أن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.


وكان بايدن وزوجته قد غادرا للتو مقر حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي عندما وقع الحادث.
 
 
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وحاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقفها وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنغتون.
وتداول مستخدمون لموقع أكس مقطع فيديو لـ"الحادث". ولم يتمكن موقع "الحرة" التأكد من أصالة الفيديو من مصدر مستقل. (الحرة)
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