كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه بحر الشرق

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا واحدا على الأقل الاثنين، بعد ساعات فقط من إطلاقها صاروخا آخر قصير المدى بشكل منفصل.وجاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى بحر اليابان.وأكدت الحكومة اليابانية على منصة أكس أن كوريا الشمالية أطلقت "ما بدا أنه صاروخ بالستي"، دون تقديم مزيد من المعلومات.وجاءت عملية الإطلاق بعد رصد سيول لصاروخ بالستي آخر قصير المدى أُطلق من منطقة بيونغ يانغ في وقت متأخر من ليل الأحد.وذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ حلّق نحو 570 كيلومترا قبل أن يسقط في بحر الشرق، مضيفة أن سيول وواشنطن وطوكيو "تبادلت المعلومات بشكل وثيق فيما يتعلق بالصاروخ البالستي الكوري الشمالي".وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي نفسها قوة نووية بشكل "لا عودة عنه"، مشددة على أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي الذي يعتبره النظام في بيونغ يانغ ضروريا لبقائه.