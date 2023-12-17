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عربي-دولي

مبادرة أميركية جديدة لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر

Lebanon 24
17-12-2023 | 23:27
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أعلنت مصادر أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستعد لإطلاق مبادرة جديدة لتأمين وحماية الملاحة الدولية من الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر.

وتحمل المبادرة اسم "عملية الازدهار والحماية والعمل" وهي تأتي خلفاً لما كان يعرف بـ"فرقة العمل البحرية" التي انضم إليها أكثر من 30 دولة.
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واعتبر مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية أن تهديدات الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر "عالمية وتشكل تحديا دوليا"، وذلك مع تصاعد الهجمات على السفن في ممرات ملاحية تستهدفها الجماعة المتحالفة مع إيران. 

وقال المسؤول، إن "الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، عملت مع الحلفاء والشركاء على معالجة التهديد، عبر توسيع فرقة العمل 153 المعنية بأمن البحر الأحمر، في إطار القوات البحرية المشتركة". 

واتهم المسؤول إيران بأن لها "دورا مباشرا في هذا المستوى المحدد من الاعتداءات التي يقوم بها الحوثيون". 

وقال: "ليس هناك شك في أن الإيرانيين يلعبون دورا مزعزعا للاستقرار بشكل كبير، وإذا أرادت القيادة العليا في طهران أن تتوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر فسوف تتوقف". 

وأضاف أن "الإيرانيين قاموا بتسليح الحوثيين الذين لديهم قدرات عسكرية متطورة جدا وتدريبهم وتمويلهم وتجهيزهم". 
المصدر: الحرة
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