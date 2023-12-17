بعيدا عن أعين الاستخبارات الإسرائيلية... قمة سرية لقادة حماس في تركيا

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن قمة سرية لقيادة حماس التأمت في تركيا الأسبوع الماضي.



Advertisement



وأشارت إلى أن العاروري وصل إلى تركيا قادما من مقر إقامته الدائم في بيروت، في حين جاء مشعل من مقر إقامته من العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت أن الاجتماع شمل نائب قائد حماس صالح العاروري، وقائد حماس في الخارج خالد مشعل، وفق ما ذكره موقع "i24" الإسرائيلي.وأشارت إلى أن العاروري وصل إلى تركيا قادما من مقر إقامته الدائم في بيروت، في حين جاء مشعل من مقر إقامته من العاصمة القطرية الدوحة.

وأفادت الهئية بأن مسؤولين آخرين من قيادة حماس شاركوا في الاجتماع، موضحة أن تركيا رعت قمة قادة حماس الذين شعروا بالأمان الكافي لعقدها على أراضيها.

ويبدو أن الهدف من اللقاء كان تنسيق المواقف بشأن استمرار الحرب، سواء على ساحة غزة أو على الساحة اللبنانية، وحول إمكانية إجراء مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى أخرى بين حماس وإسرائيل.

وذكرت الهيئة أن قيادة حماس اختارت إجراء هذا الاجتماع في دولة ثالثة وليس عن طريق وسائل أخرى مثل محادثات الفيديو أو المكالمات الهاتفية المشفرة وذلك بعيدا عن أماكن لا يوجد لإسرائيل منافذ استخباراتية فيها.

وفي اليوم الـ73 من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت بأن عدد القتلى تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 454. (RT)