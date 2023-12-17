تركيا تكشف... كم بلغ عدد السوريين الحاصلين على جنسيتها حتى 2023؟

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أعلنت وزارة الداخلية التركية إجمالي عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية منذ بداية استضافة تركيا لهم في أعقاب اندلاع الأزمة السورية عام 2011.وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا خلال كلمته في البرلمان التركي أثناء مناقشة ميزانية الوزارة: "اعتبارا من كانون الأول من العام 2023، حصل 238 ألفا و55 أجنبيا من السوريين الخاضعين للحماية الموقتة على الجنسية التركية بشكل استثنائي. ومن بين هؤلاء 134 ألفا و422 بالغا و100 ألف و633 من الأطفال، ويبلغ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما 156 ألفا و987".وأضاف يرليكايا أنه في 38 نقطة هجرة متنقلة تم إنشاؤها في إسطنبول، يتم نقل الأجانب الذين تأكد أنهم مهاجرون غير شرعيين إلى مراكز الإعادة إلى الوطن لإجراءات الترحيل.وتابع قائلا: "تم التشكيك في الإقامة القانونية لـ 143 ألفا و47 أجنبيا في نقاط الهجرة المتنقلة هذه في عام 2023، وتم ترحيل 47 ألفا و466 أجنبيا تم تحديدهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين إلى مركز الترحيل للترحيل".وأكد يرليكايا أن وكالة الهجرة يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع، وأن تصبح أكثر فعالية وأسرع من خلال استخدام الابتكارات التكنولوجية في عملها.