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القوات الروسية تصد 7 هجمات للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك

Lebanon 24
18-12-2023 | 00:02
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أعلن مدير المركز الصحافي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي سيرغي زيبينسكي، أن القوات الروسية صدت 7 هجمات للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك، وكبدته خسائر في الأرواح والمعدات.

وأوضح زيبينسكي في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "وحدات المشاة الميكانيكية التابعة للجيش السادس المشترك، صدّت بدعم نيران المدفعية 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 115، واللواء 95 المحمول جوا التابعين للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك".
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وأضاف المسؤول الروسي أن القوات الروسية نجحت في صد الهجوم وأجبرت القوات المعادية على التراجع في الاتجاهين الغربي والجنوب الغربي، مشيرا إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 50 عسكريًا ومركبة مشاة قتالية واحدة، ووحدتي مدفعية ذاتية الحركة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
المصدر: سبوتنيك
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