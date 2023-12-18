كشف الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن المختطفين الثلاثة الذين قتلوا بالخطأ على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، صنعوا لافتتين لطلب المساعدة، مستخدمين بقايا طعام للكتابة عليهما، أملا في أن يتم إنقاذهم.

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ونشر الجيش الإسرائيلي صورة للافتتين، قال إن المختطفين صنعوهما قبل مقتلهم، وكتبوا على واحدة منهما "SOS" التي تعني طلب المساعدة.

أما اللافتة الثانية فكتبوا عليها باللغة العبرية: "النجدة، ثلاثة محتجزين"، حين كانوا داخل مبنى في حي الشجاعية بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في بيان، إن المبنى الذي كان المختطفون داخله، كان على بعد 200 متر من موقع مقتلهم، مشيرا إلى أنه على ما يبدو تمت كتابة الرسائل ببقايا الطعام.

وأضاف: "لا نعلم إلى الآن مدة بقائهم داخل المبنى. نفحص مباني أخرى ربما اختبأوا فيها أيضًا. وسنواصل التحقيق في هذه الواقعة".

وأعلنت إسرائيل مقتل 3 مختطفين في قطاع غزة "عن طريق الخطأ"، على يد جنودها الذين يقومون بعمليات عسكرية في القطاع، وذلك على الرغم من خروج الثلاثة بصدور عارية وهم يرفعون شارة بيضاء.





وأعلن الجيش أن الثلاثة في العشرينيات من العمر، وهم يوتام حاييم، وألون شمريز، وسامر الطلالقة. وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن الحادث كان "مخالفا للتعليمات".

وأشار في كلمة مصورة نشرها الجيش الإٍسرائيلي، السبت، إلى أن الحادث "مؤلم ومروع"، حيث تحرك المختطفون باتجاه جنود الجيش "وقتلوا بنيران قواتنا"، حسب الترجمة المرفقة على حساب متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس.



علق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، على حادثة مقتل الرهائن الإسرائيليين الثلاثة عن طريق الخطأ، مؤكدا أن ما حصل كان "مخالفا للتعليمات".

وقال هاليفي: "نتحمل مسؤولية ما جرى، وسنقوم بكل ما في وسعنا في سبيل منع تكرار مثل هذه الحالات في المراحل اللاحقة من القتال".

المسؤول العسكري الإسرائيلي أشار إلى أن "المختطفين الثلاثة قاموا بكل ما في مقدورهم لكي ندرك، حيث تحركوا عارين عن القمصان لكيلا نشتبه بحملهم لعبوة ناسفة، وأمسكوا قماشا أبيض".

وأسفرت هجمات حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، على البلدات الحدودية جنوبي إسرائيل يوم 7 تشرين الاول، عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة، إلى جانب العملية البرية التي انطلقت في 27 من الشهر ذاته، مما أدى إلى مقتل نحو 19 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لسلطات القطاع الصحية. (الحرة)