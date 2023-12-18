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للمرة الثانية خلال أيام: إسرائيل تضرب محيط دمشق.. هذا ما استهدفته

Lebanon 24
18-12-2023 | 00:11
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شنّ سلاح الجو الإسرائيلي مساء أمس الأحد للمرة الثانية خلال أيام، غارات صاروخية على ضواحي العاصمة السورية دمشق.

لا ضحايا
وأفاد التلفزيون السوري بوقوع هجوم إسرائيلي استهدف محيط العاصمة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
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وقالت الوكالة إن وسائل الدفاع الجوي السوري تصدت "لأهداف معادية" في محيط العاصمة، موضحة أن الهجوم الإسرائيلي انطلق من الجولان المحتل مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق.

كما أكدت إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية جراء الهجوم.

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأحد، بأن هجمات إسرائيل استهدفت مواقع عناصر حزب الله بالسيدة زينب وريف دمشق، موضحاً أن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية كانت على دفعتين واستهدفت مواقع عسكرية.

يأتي هذا الاستهداف بينما حذّرت سوريا مرارا من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

يشار إلى أن الضربات الإسرائيلية في سوريا، كانت تكررت إلى حدّ كبير منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. (العربية)


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