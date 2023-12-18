مقتل 4 جنود إضافيين من الجيش الإسرائيلي خلال معارك غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده خلال معارك يوم الأحد في قطاع غزة، وارتفاع عدد قتلاه إلى 458 قتيلا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، أن جنديا آخر في حالة حرجة بعد إصابته الأحد خلال القتال.ونفذت القوات الإسرائيلية هجمات دامية في أنحاء قطاع غزة، الأحد، استهدفت خلالها مخيما للاجئين في الشمال ومستشفى في الجنوب بالإضافة إلى مقتل فتاة كانت قد بُترت إحدى ساقيها في قصف سابق وفقا لما ذكره مسؤولون فلسطينيون وشهود.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لرويترز إن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة أدت إلى مقتل 90 فلسطينيا الأحد.