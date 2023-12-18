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عربي-دولي
مداه يغطي كامل أراضيها... واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً
Lebanon 24
18-12-2023
|
00:43
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دانت الولايات المتحدة الأميركية التجربة الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ بالستي، والذي قالت اليابان، إنه "كان من الفئة العابرة للقارات، التي يمكن أن يغطي مداها أراضي الولايات المتحدة بأكملها".
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وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "عمليات الإطلاق هذه، مثل عمليات الإطلاق الأخرى التي أجرتها بيونغ يانغ لصواريخ بالستية هذا العام، هي انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف أن هذه التجارب الصاروخية "تشكل تهديدا للدول المجاورة" لكوريا الشمالية، وتقوّض الأمن الإقليمي.
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا واحدا على الأقل، الإثنين، باتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى بحر اليابان.
وجاءت عملية الإطلاق هذه بعد رصد سيول لصاروخ بالستي آخر قصير المدى أُطلق من منطقة بيونغ يانغ، في وقت متأخر من ليل الأحد.
وأكدت وزارة الدفاع اليابانية عملية الإطلاق، مشيرة إلى أن الصاروخ البالستي الذي اختبرته كوريا الشمالية، الإثنين، كان من الفئة العابرة للقارات، "التي يرجّح أن يغطي مداها كامل أراضي الولايات المتحدة".
المصدر: الحرة
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