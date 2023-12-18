أكثر من 19 ألف شهيد و52 ألف جريح في غزة

واصلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما تواصل عمليات اقتحام مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.

Advertisement

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أدى إلى استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.



وقالت مصادر صحية في غزة، صباح اليوم، إن أكثر من 100 شخص استشهدوا في "مجازر الاحتلال في جباليا، ومثلهم تحت الأنقاض، إلى جانب 20 مصابا على الأقل"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف على كافة مناطق المدينة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين.





وكان أكثر من 30 مواطنا استشهدوا وأصيب العشرات، مساء الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في جباليا البلد شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف مربعا سكنيا يعود لعائلتي البرش وعلوان.

كما قتلت مواطنة، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستشهد 8 مواطنين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة القطشان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر أيضا عن مقتل الصحفية حنين علي القشطان، ‎مع أفراد من عائلتها، في هذا القصف. (سكاي نيوز)